Son Dakika Haberleri: Temizlik İşçisinden Örnek Hareket

Temizlik İşçisinden Örnek Hareket

1 saat önce

Zonguldak Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Mehmet Tanrıkulu soğuktan etkilenmemesi için çöpten bulduğu kazağı sokak köpeğine giydirdi.

Zonguldak Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Mehmet Tanrıkulu soğuktan etkilenmemesi için çöpten bulduğu kazağı sokak köpeğine giydirdi.

Zonguldak'ta belediye'de temizlik işçisi olarak görev yapan 35 yaşındaki Mehmet Tanrıkulu, temizlik yaptığı sırada sokak köpeğinin üşüdüğünü fark etti. Temizlik işçisi Tanrıkulu, çöpten bulduğu kazağı köpeğin üstüne geçirerek ısınmasını sağladı. Temizlik işçisinin yapmış olduğu bu anlamlı hareket çevrede ki vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Öte yandan kazağın üzerine geçirilmesiyle ısınan köpek, Tanrıkulu'yla oyun oynayarak sevimli pozlar verdi. Temizlik işçisi Mehmet Tanrıkulu, 'Köpeklere hayvanlara sahip çıkalım sevelim. Sağdan soldan buldum bu kazağı. Böyle çöpten denk geldiğinde bulduğum şeyleri köpeklerin üzerine geçirerek ısınmasını sağlıyorum. İnşallah bu kazak onu sıcak tutar. O da böyle bize sevgisini gösteriyor"dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

Mehmet Tanrıkulu, Zonguldak, İşçi, Güncel
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