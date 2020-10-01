Temizlik işçisine çarpan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çöp konteynerini boşaltmaya çalışan, belediyenin temizlik işçisine çarparak kaçan sürücü yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Karacabey'in Bursa Caddesi'nde meydana gelmişti. 16 DP 563 plakalı belediyeye ait çöp kamyonuna çöp konteynerini boşaltmaya çalışan temizlik işçisi Metin Göbel'e otomobil çarparak kaçmıştı. Aracın vurmasıyla birlikte çöp konteyneri ile arabanın arasına sıkışan temizlik işçisi yaralanmıştı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan belediye temizlik işçisine yaptıkları ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi acil servisine kaldırmıştı. Temizlik işçisi Metin Göbel'in vücudunda, çarpmanın etkisiyle kırıklar oluşmuştu.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında, 16 AHT 128 plakalı otomobil ile kaçan sürücüsünü Melih Mestan olduğu ortaya çıktı. İYİ Parti Meclis Üyesi Nezihi Mestan'ın kardeşi olan, daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2 yıl el konulduğu için arabayı ehliyetsiz süren Melih Mestan emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. - BURSA