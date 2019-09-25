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Temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

1 saat önce

Temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildiMersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde temizlik personeli olarak görev Erdal Duru, görevi sırasında yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak, örnek bir davranış sergiledi.

Temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde temizlik personeli olarak görev Erdal Duru, görevi sırasında yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak, örnek bir davranış sergiledi.

Silifke Caddesi üzerinde görev yapan temizlik personeli Erdal duru, görevi esnasında içinde 1000 TL para, kimlik ve banka kartı olan bir cüzdan buldu. Temizlik yaparken yolda bir cüzdan buldum. Bunu Daire Başkanlığımıza teslim ettim. Gerekli yerlerden cüzdanın sahibini buldular. Biz vazifemizi yaptık. İçinde bir miktar para ile kimlik ve kredi kartları vardı. Temizlik yaparken, arkamı dönüp baktığımda siyah bir şey olduğunu fark ettim. Poşet sandım, cüzdan çıktı. Sahibine ulaştırmak için ne yapabileceğimi düşündüm. O an aklıma gelen sadece sahibini bulmaktı dedi.

Bir şirkette yardımcı gümrük müşaviri olarak çalışan Türkan Gül ise aynı saat aralığında babasının kendisini işyerine bıraktığı Silifke Caddesi üzerinde cüzdanını arabadan inerken düşürmüş olabileceğini anlattı. Cüzdanına kavuşan Gül, Erdal Duru sayesinde günü gelen borçlarını ödeyebileceğini belirterek, Erdal ağabey sayesinde ödemelerimi yapabileceğim. Bu para yok olsa ödeyemeyecektim, bayağı bir sıkıntı yaşayacaktım şeklinde konuşu.

Temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:00 Kaynak: DHA
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