Temizlik işçisinin çöp tepkisi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Temizlik işçisinin çöp tepkisi sosyal medyada gündem oldu

EDİRNE - Edirne'de temizlik işçisi olarak çalışan Cüneyt Fener'in, yerlere çöp atanlara müzikli tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Temizlik işçisi Cünyet Fener, görev aldığı mahallede sokakları temizlerken utanç verici görüntüyle karşılaştı. Çöp konteynerlerinin boş ancak etrafının ise çöplerle dolu olduğunu gören temizlik işçisi Fener, tepkisini söylediği müzikle dile getirdi.

Fener'in müzikli tepkisi mesai arkadaşları tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

Videoda Fener'in, "Konteynerler bomboş dururken neye yerlere çöp atıyorsun arkadaş. Çöplerin haline bak hep atıyorlar yerlere" sözlerini beste halinde söylediği görülüyor.

Tepki göstermek için o anda beste yaptığını söyleyen temizlik işçisi Fener, videonun çekildiğinden sonradan haberinin olduğunu belirtti.

Videoyu çeken mesai arkadaşı Hamdi Uysalel'in de şaka olsun diye 'seni meşhur edeceğim' diyerek video çektiğini ve görüntüyü Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün whatsapp grubuna gönderince her yerde yayıldığını söyledi.