TEMİZLİK İŞÇİSİNİN İHBARDA BULUNDUĞU MEYVE BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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TEMİZLİK İŞÇİSİNİN İHBARDA BULUNDUĞU MEYVE BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

25.05.2022 12:13

MERSİN'in Tarsus ilçesinde temizlik işçisinin farkedip, ihbarda bulunduğu meyve bahçesi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde temizlik işçisinin farkedip, ihbarda bulunduğu meyve bahçesi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Hasanağa Mahallesi'nde çöp almaya giden Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzaktan dumanların yükseldiğini gördü. Araç şoförü Recep Ballı, hızla dumanın yükseldiğini bölgeye hareket etti. Sazlık bölgede başlayan yangın narenciye ve nektarın bahçesine ulaştığını gören Ballı, durumu itfaiyeye bildirdi. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden temizlik işçileri, yangın söndürmekte başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 100 adet zeytin, nektarı ve narenciye ağacının olduğu alan yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

TEMİZLİK İŞÇİSİNİN İHBARDA BULUNDUĞU MEYVE BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
TEMİZLİK İŞÇİSİNİN İHBARDA BULUNDUĞU MEYVE BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
TEMİZLİK İŞÇİSİNİN İHBARDA BULUNDUĞU MEYVE BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
TEMİZLİK İŞÇİSİNİN İHBARDA BULUNDUĞU MEYVE BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

YORUMLAR
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Miniklere yangın eğitimi Miniklere yangın eğitimi Bolu'da belediye personeline yangın eğitimi verildi Bolu'da belediye personeline yangın eğitimi verildi
Kaynak: DHA

Hasanağa Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEMİZLİK İŞÇİSİNİN İHBARDA BULUNDUĞU MEYVE BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEMİZLİK İŞÇİSİNİN İHBARDA BULUNDUĞU MEYVE BAHÇESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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