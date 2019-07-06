Son Dakika Haberleri: Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi
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Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi

51 dakika önce

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira idari para cezası kesildi.

Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi, System.String[]
Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira idari para cezası kesildi. Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Sefer K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. Sefer K.'nın köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansırken, o görüntüler üzerine temizlik işçisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kalkandere Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sefer K.'ya hayvanlara kötü muameleden dolayı 773 lira idari para cezası kesildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
Kalkandere, Rize, Güncel
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