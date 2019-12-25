Temizlik işçisinin ölümüne neden olan sürücü, asli kusurlu çıktı - Son Dakika
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Temizlik işçisinin ölümüne neden olan sürücü, asli kusurlu çıktı

6 saat önce

BURSA'da, hafif raylı sistemin beton duvarlarını temizleyen işçilere otomobil çarpması sonucu, Mehmet Ali Uzuner'in (42) ölümüne, Fatih Gülen (36) ve İsmail Doğruyol'un (38) yaralanmasına neden olan sürücü Kadir Ayan'ın (27), yargılanmasına devam edildi.

Temizlik işçisinin ölümüne neden olan sürücü, asli kusurlu çıktı, System.String[]

BURSA'da, hafif raylı sistemin beton duvarlarını temizleyen işçilere otomobil çarpması sonucu, Mehmet Ali Uzuner'in (42)  ölümüne, Fatih Gülen (36)  ve İsmail Doğruyol'un (38) yaralanmasına neden olan sürücü Kadir Ayan'ın (27), yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen raporda, sanık Ayan'ın asli kusurlu olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Kadir Ayan, hakkında 'taksirle ölüme ve yaralama' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Kaza, 2017 yılının Nisan ayında merkez Yıldırım ilçesi Bursa- Ankara karayolu Yüksek İhtisas kavşağında meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçileri, Bursaray hattının duvarını temizlik çalışması başlattı. Güvenlik nedeniyle yolun sol şeridinin bir bölümünü trafiğe kapatıldı. İşçilerin çalıştığı sırada, Kadir Ayan sürücüsü olduğu 17 VM 390 plakalı otomobil, dubalara çarparak çalışanların arasına daldı. Kazada Mehmet Ali Uzuner, Fatih Gülen ve İsmail Doğruyol yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Uzuner kurtarılamadı. Sürücü Kadir Ayan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'NORMAL HIZLA SEYİR HALİNDEYDİM'

Bursa 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık sürücü Kadir Ayan hakkında, 'taksirle ölüme neden olma ve yaralama' suçundan dava açıldı. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Kadir Ayan, "Yol çalışması sırasında ışıklı tabela yoktu. Yanımdan gri bir araba geçti. Normal hızla seyir halinde idim. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" savunmasını tekrarladı. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen rapora göre, asli kusurlu olduğu belirlenen sanığın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık avukatı, savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma, karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:27 Kaynak: DHA
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