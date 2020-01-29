Temizlik işçisinin ölümüne sebebiyet veren sürücüye hapis cezası - Son Dakika

Bursa'da hafif raylı sistemin beton duvarlarını temizleyen işçilerden birinin ölümüne, ikisinin de yaralanmasına sebep olan sürücü 2.6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



2017 yılı nisan ayında Ankara yolu Yüksek İhtisas Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Kadir A. (28) idaresindeki 17 VM 390 plakalı otomobil dubalara çarparak hafif raylı sistemin beton duvarlarını temizleyen çalışanların arasına daldı. Kazada Mehmet Ali Uzuner (42), Fatih Gülen (36) ve İsmail Doğruyol (38) yaralandı. Uzuner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Kadir A, taraf yakınları ve avukatları katıldı. Olayın ardından tutuklandıktan sonra mahkeme tarafından tahliye edilen sanık, "Yol çalışması sırasında ışıklı tabela yoktu. Yanımdan gri bir araba geçti. Normal hızla seyir halinde idim. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.



Son sözleri sorulan sanık, kaza sebebiyle çok üzgün olduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verip, ehliyetine de iki yıl el konulmasına karar verdi. - BURSA