İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor - Son Dakika

İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor

İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor Belediye çalışanından örnek davranış Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan işitme engelli Sümer Otamış, sokak köpeklerini besleyerek örnek bir davranış sergiledi.

İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor

Belediye çalışanından örnek davranış

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan işitme engelli Sümer Otamış, sokak köpeklerini besleyerek örnek bir davranış sergiledi.

Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından olan işitme engelli Sümer Otamış, sokakta bulduğu yavru köpekleri anneleri gelene kadar elleriyle besledi. Herkese örnek olacak merhameti ile sokakta anneleri tarafından terk edilmiş yavru köpekleri her gün tek tek besleyen Otamış, kendisini gören vatandaşların takdirini topladı.

"Sokak hayvanlarının da sevgiye ihtiyacı var"

Pamukkale Belediyesi'nde, Mayıs ayında göreve başladıktan sonra Hasan Güngör Spor Salonu ve çevresinin temizliğinden sorumlu olduğunu ifade eden Otamış, her gün düzenli temizlik yaparken, sokak hayvanlarını her gördüğünde onlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Otamış, "Merhamet içten gelen bir şey. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Hayvanları seviyorum. Onlara sürekli su bırakıyorum. Yemek veriyorum. Hasta olan ya da doğum yapmış bir kedi köpek gördüğümde sokak hayvanları barınağına bilgi veriyorum. Yine bir gün temizlik yaparken çalılıkların arasında yedi tane yavru köpek gördüm. Bir süre onları izledim, annelerinin olmadığını fark edince hemen marketten gidip süt ve biberon aldım. Biberonla onları ellerimle besledim. Onlar da bizim gibi bir canlı ve yemeye, su içmeye ihtiyaçları var. Yavru köpeklere 2 gün boyunca baktım. İki günün sonunda anneleri geldi. Onları daha güvenli bir yere götürdü. Yavru köpeklerin karnını doyurunca kendimi daha huzurlu hissettim. Herkesten ricam, lütfen kapılarının önüne en azından bir kap su bıraksınlar" diye konuştu.

Otamış'ı sokak hayvanlarını beslerken gören mahalle sakinleri, "Genç arkadaşımızın duyarlılığı bizleri duygulandırdı" dedi.

İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor
İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor
İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor
İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor
İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor
İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor
İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor
İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor
İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor
İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor
İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor

Hasan Güngör, Pamukkale, Engelli, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İşitme engelli temizlik işçisi sokak köpeklerini biberonla besliyor - Son Dakika

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