Son Dakika Haberleri: Temizlik İşçisinin Uyarısı Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kırdı

Temizlik İşçisinin Uyarısı Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kırdı

1 saat önce

Temizlik işçisinin uyarısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdıZONGULDAK - Zonguldak'ta belediye işçisinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf paylaşım rekorları kırdı.

Temizlik işçisinin uyarısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta belediye işçisinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf paylaşım rekorları kırdı.
Zonguldak Belediyesine bağlı temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz, temiz bir çevre için vatandaşları uyararak çağrıda bulundu. Yılmaz, "Sigara içecek kadar ciğerlerin sağlamsa izmaritleri yere atmayacak kadar kişiliğin de sağlam olsun" yazılı kağıdı tutarak fotoğraf çektirdi.
Temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraf saniyeler içerisinde yüzlerce kişi tarafından beğeni aldı.
(ECB-OA-SO-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:13 Kaynak: İHA

Abdurrahman Yılmaz, Zonguldak, Genel
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