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Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı - Son Dakika

Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı

19.01.2022 10:43
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı

Eskişehir'de yaşayan Seher Sarıkaya, iş ilanı için sosyal medyadan ulaştığı şahsın ahlaksız teklifine maruz kalınca neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya hesabından durumu dile getiren Sarıkaya, "Şok oldum ve hemen tersleyip konuşmayı bitirdim" sözlerine yer verdi.

Eskişehir'de temizlik işi yapan Seher Sarıkaya, sosyal medyada iş ilanlarına bakarken, "Pazar günü ev temizliği yapılacak" diye paylaşım yapan Sevcan U. isimli şahsa mesaj yoluyla ulaştı.

"GEL BERABER ÇALIŞALIM"

Temizlik yapılacak evin adresini öğrenen Sarıkaya, ücret konusunda da anlaşmaya vardığı Sevcan U.'nun mesajlaşma esnasında yazdığı "Gel beraber çalışalım, günlük bin TL kazanırsın" teklifi karşısında şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya hesabından mesajlaşmaları yayınlayan Sarıkaya, "İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı" sözleriyle olaya tepki gösterdi.

"BU TÜR OLAYLARIN SON BULMASINI İSTİYORUM"

Ahlaksız teklifle karşılaşan Seher Sarıkaya, "Bazen gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnsanlar ekmek parası kazanmak için verdikleri mücadele bu olmamalı. İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum. Sosyal medyadan da günlük iş bakıyordum. Sevcan U.'nun temizlik işi ilanını görünce mesaj attım. Fiyat konusunda anlaştık. Sonra 'ben evde çalışıyorum evde müşterim var, gitsin yazacağım' dedi. Ben de o an yaptığı iş doğrultusunda şüphelendim. Sonrasında bana 'evli misin' diye sordu. O an niyetini anladım. Bana 'gel beraber çalışalım günlük bin TL kazanırsın' diye ahlaksız teklifte bulundu. Şok oldum ve hemen tersleyip konuşmayı bitirdim. Böyle olaylarla vatandaşlar çok sık karşılaşıyor. Bu tür olayların son bulmasını diliyorum" diyerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte ikili arasında geçen o diyaloglar;

Temizlik işi için iletişime geçtiği kişinin ahlaksız teklifiyle hayatının şokunu yaşadı
Temizlik işi için iletişime geçtiği kişinin ahlaksız teklifiyle hayatının şokunu yaşadı
Temizlik işi için iletişime geçtiği kişinin ahlaksız teklifiyle hayatının şokunu yaşadı
Temizlik işi için iletişime geçtiği kişinin ahlaksız teklifiyle hayatının şokunu yaşadı
Temizlik işi için iletişime geçtiği kişinin ahlaksız teklifiyle hayatının şokunu yaşadı
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Türk Lirası, Eskişehir, Pazar, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı - Son Dakika


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