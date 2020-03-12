Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetleri - Son Dakika

Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetleri

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir köşesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetleri, System.String[]

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir köşesinde faaliyetlerini sürdürüyor.


Başta sokak ve cadde temizliği olmak üzere, yıkama çalışmaları, ot temizliği ve mıntıka temizliği gibi birçok başlıkta çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştiriyor. Orta refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve eğlence alanları, okul ve kurum bahçelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, belirli dönemlerde birçok noktada mıntıka temizliği yapıyor. İlkbahar çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız veren ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaç ve bitki budama çalışmalarına da destek vererek, mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazanıyor. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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