Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Kırklareli'nde tertemiz bir hafta başlıyor - Son Dakika

Günün erken saatlerinden itibaren görevine başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun en az seyrettiği saatlerde İstiklal Caddesi ve Sungurbey Caddesi üzerinde dezenfeksiyonlu yıkama ve araç destekli yol süpürme faaliyetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, özellikle sıralı ağaç düzeninin olduğu caddelerde mevsim normalleri nedeni görülen polenlerin olumsuz etkilerine karşı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler.