Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile Fen İşleri Müdürlüğümüzden Kanal Temizleme Seferberliği

Müdürlüklerimiz, Kış aylarında sel ve taşma olaylarının önüne geçebilmek için şehir merkezinden geçen ve çöple dolan kanal ile kanalarda ki menfezleri temizleme çalışması başlattı.

Temizlik çalışmalarına 12 iş makinası ve 96 personel katıldı. çalışmalarımız bir hafta boyunca kademeli olarak devam edecek.

Lütfen kanalara çöp atmayınız.