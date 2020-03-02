Temizlik maddesi içen çocuk ABD'deki ameliyatının ardından iyileşiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik maddesi içen çocuk ABD'deki ameliyatının ardından iyileşiyor - Son Dakika

Temizlik maddesi içen çocuk ABD'deki ameliyatının ardından iyileşiyor

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve 303'üncü kez ABD'de ameliyat edilen 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Temizlik maddesi içen çocuk ABD'deki ameliyatının ardından iyileşiyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve 303'üncü kez ABD'de ameliyat edilen 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Soluk borusu ve gırtlağında hasar oluşan Kayra, daha önce 4 kez gittiği ABD'ye 28 Ocak'ta yeniden götürülmüş, orada 12 Şubat'ta 48 saat süren yemek borusu ameliyatı geçirmişti.

Operasyonun ardından iyileşme belirtileri gösteren Kayra, 9 yıl sonra ilk kez su içti.

Doktorların, Kayra'nın bir yıl içinde sağlığına yeniden kavuşacağını ve hayatının normale döneceğini söylediği öğrenildi.

Kayra Talha Yaman'ın, İnegöl'de yaşayan anneannesi Meral Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun yoğun bakımdan çıkarıldığını ifade etti.

Yavaş yavaş yürütülen ve tükürüğünü yutmaya başlayan Kayra'ya biberonla su verildiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"10 Mart'ta yeniden ameliyata alacaklar. Daha sonra katı gıdalarla beslenmeye başlayacak. Bu ay sonunda Türkiye'ye gönderecekler, sonra tekrar kontrole gidecek. 6 ay sonra gittiklerinde iyileşme tamamen olduysa boynundaki yapay nefes borusunu çıkaracaklar ama tamamen sağlığına kavuşması bir yıl sürecek. Tükürüğünü yutmasına, su içmesine çok sevindik. Kuşlar gibi sevinçten uçtuk."

Güneş, yıllardır bugünü beklediklerini dile getirerek torununun iyileşme sürecine girmesiyle büyük mutluluk yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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