Temizlik maddesi içen çocuk ameliyat için bir kez daha ABD yolcusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik maddesi içen çocuk ameliyat için bir kez daha ABD yolcusu - Son Dakika

Temizlik maddesi içen çocuk ameliyat için bir kez daha ABD yolcusu

22 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 301 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuşmak için gün sayıyor.

Temizlik maddesi içen çocuk ameliyat için bir kez daha ABD yolcusu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 301 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuşmak için gün sayıyor.

Kayra Talha Yaman, daha önce 4 kez gittiği ABD'ye 28 Ocak'ta yeniden giderek bir operasyona daha girecek. Yaman'ın, bu operasyonun ardından sağlığına kavuşması bekleniyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile birlikte, ABD'deki tedavisiyle yakından ilgilendiği Kayra Talha Yaman ile ailesini ziyaret etti.

Kayra Talha Yaman, iyileşeceği için mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Haftaya ABD'ye gideceğim. En büyük hayalim yemek yemek, top oynamak, arkadaşlarımla oynamak. 302. kez ameliyat olacağım. Korkmuyorum, vatandaşlardan da yardım bekliyorum. Benim adıma açılan kampanya var. Bu kampanyaya beni sevenler destek versinler. Cumhurbaşkanımdan yardım bekliyorum."

Anneanne Meral Güneş de Kayra'nın tedavi süreciyle ilgili, "Talha ABD'de gırtlak nakli oldu. 2 ay önce raporun bitmesi nedeniyle geri döndü. 28 Ocak'ta yeniden gidecek. 13 Şubat'ta 48 saatlik bir ameliyatı var. Bu sefer yemek borusu nakli olacak. İnşallah düzelecek ve geri dönecek. Uzun bir süreç oldu, hepimiz yıprandık." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de "Güzel kardeşimiz Kayra ile birlikteyiz. Kendisini yine ABD'ye göndereceğiz. Bu son gidişi olacak. İnşallah sağlıklı, sıhhatli karşılayacağız. İyileşip geleceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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