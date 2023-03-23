Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

23.03.2023 18:49

Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik malzemesi deposunda çıkan yangında patlamalar devam ediyor.

Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik malzemesi deposunda çıkan yangında patlamalar devam ediyor.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Balçık Köyün bulunan temizlik malzemesi deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple temizlik malzemesi deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler hemen 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin 2 saattir söndürme çalışmaları devam ederken depoda patlamalar sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
19:11 Sinan Ateş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Benim yol arkadaşım
18:55 F.Bahçeliler ilk kez izledi! Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü ilk 11'i taraftar tanıyamadı
18:34 Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın! Patlamalar oluyor
18:25 Olay adam Dele Alli idmana döndü! Şenol Güneş, görüntü alan basın mensuplarına manşeti verdi
17:10 Otogarda kriz geçiren şahsın üzerinden 78 adet uyuşturucu hap çıktı
17:17 Okulda annesini öldüren çocuğun yargılanmasına başlandı: Annemin uygunsuz fotoğrafını Bilgin'e gönderdiğini gördüm
17:49 Tolunay Kafkas da şaştı kaldı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca imza töreninde gergin anlar yaşadı
17:43 Tolunay Kafkas da şaşırdı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın gergin anları törende buz kestirdi
17:39 Son Dakika: Depremin vurduğu 11 ilde yapılacak konutların temeli eş zamanlı olarak atıldı
17:16 Real Madrid'den teknik direktör sürprizi! Mourinho'nun ismi öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2023 19:52:06. #1.11#
SON DAKİKA: Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement