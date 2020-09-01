Temizlik-maske-mesafeye uymayanlara ceza yolda - Son Dakika

Temizlik-maske-mesafeye uymayanlara ceza yolda

Korona virüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 54'ünün Çarşamba, Bafra ve İlkadım ilçelerinde görüldüğünün açıklanmasının ardından Çarşamba Kaymakamlığı, sıkı tedbirler aldı.

Korona virüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 54'ünün Çarşamba, Bafra ve İlkadım ilçelerinde görüldüğünün açıklanmasının ardından Çarşamba Kaymakamlığı, sıkı tedbirler aldı. İlçe Kaymakamlığı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara cezai yaptırım uygulayacak. Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün korona virüs vakalarının yüzde 54'ünün Çarşamba, Bafra ve İlkadım ilçelerinde görüldüğü yönünde açıklamalarının ardından Çarşamba Kaymakamlığı tedbirlerini artırdı. Alınan tedbirlerle artış hızının önüne geçilmesi amaçlanırken, İlçe Kaymakamlığı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara ve işletmelere cezai işlem uygulayacağını açıkladı. İlçe genelinde anonslarla vatandaşlara yapılan uyarılarda maske takmayan vatandaşlara, hijyen kurallarına uymayan ve gerekli fiziksel mesafenin görülmediği işletmelere en asgari 900 TL cezai işlem uygulanacağı duyuruldu. - SAMSUN

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