Temizlik ordusu çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik ordusu çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Temizlik ordusu çalışmalarına devam ediyor

6 saat önce

Mamak 'ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor.

Temizlik ordusu çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Mamak 'ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor. 250 kişilikten oluşan hizmet ordusu, bu hafta Peyami Sefa Mahallesi'ni baştan sona temizledi.


Yol tabelalarından otobüs duraklarına, çöp konteynerlerinden ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler bir yandan da yol bakımı, asfaltlama çalışması ve boyama işlemlerini gerçekleştirdi.


Her hafta sonu bir mahallede uygulanan köşe bucak temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında mahalle özelinde birçok çalışma yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizin sokaklarına ve çevresine sahip çıkıyoruz. Amacımız, halkımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken, bir yandan da kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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