Son Dakika Haberleri: Temizlik personeline yeni iş kıyafetleri dağıtıldı
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Temizlik personeline yeni iş kıyafetleri dağıtıldı

1 saat önce

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personele yeni yazlık kıyafetleri dağıtıldı.

Temizlik personeline yeni iş kıyafetleri dağıtıldı, System.String[]
Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personele yeni yazlık kıyafetleri dağıtıldı.

ARBEL Şirket Merkezi'nde gerçekleştirilen elbise dağıtımına Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ARBEL Şirket Müdürü Şefik Alpaslan, Temizlik İşleri Müdürü Cengiz Demirci, şirket bünyesinde çalışan temizlik personeli katıldı.

Temiz ve çevreci bir Ardahan için temizlik faaliyetlerimiz gece gündüz devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Demir, "Çalışmaların daha aktif yürütülebilmesi için temizlik işleri personelimizin yaz mevsimine uygun kıyafetle çalışmaları önemlidir. Bu nedenle sahada görev yapan personelimizin daha rahat çalışabilmeleri ve sıcak havadan etkilenmemeleri için yeni yazlık elbiselerimizi dağıttık. Dağıtılan iş elbiseleri ile kurumsal ciddiyeti sağlamayı ve iş verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz" dedi. - ARDAHAN
Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Ardahan, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:18 Kaynak: İHA
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