"Temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tutuklandı" - Son Dakika
Üye Girişi

"Temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tutuklandı"

07.06.2022 08:57
"Temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tutuklandı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçakla saldırdığı olaya ilişkin, "Şüpheli, 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçakla saldırdığı olaya ilişkin, "Şüpheli, 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçakla saldırdığı olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında; şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve Katalog Suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - İHA)

YORUMLAR
500
Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım Bakan Koca: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak Bakan Koca: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak
Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tutuklandı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:51 Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi
08:48 Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! "Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?"
08:44 Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! "Barış Akarsu Merhaba" filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 09:03:48. #1.12#
SON DAKİKA: "Temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tutuklandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement