Temizlik robotu "UFS Titiz" İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı.

"Sermayemiz Yerli, Vizyonumuz Global" felsefesiyle hareket eden United Group iştiraklerinden UFS Tesis Yönetim AŞ, sektörde inovatif yaklaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Singapur'da geliştirilen ECOBOT SCRUB 75 ve ECOBOT SCRUB 50 modellerinin Türkiye distribütörlüğünü yapan UFS Tesis Yönetim AŞ, İstanbul Havalimanı'nda "UFS Titiz" isimli akıllı robotu basına tanıttı.

Törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul'un tarih boyu, kıtaları, ülkeleri, kültürleri birleştiren bir nokta olduğunu söyledi.

Kentin İstanbul Havalimanı ile sadece kıtaları ve ülkeleri değil, dünyayı bir araya getiren bir merkez haline geldiğine dikkati çeken Şanlı, "Bu önemli havalimanımız sadece bir ticari işletme değil, dünya kültürünün bir araya geldiği, dünya ekonomisinin ve turizminin şekillenmeye başladığı noktada bulunuyor. Bu büyük bir özveri ve çalışmanın sonucu. Başta liderlik vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanımız, İGA'nın çalışanları, kamu yöneticileri çok büyük bir uyum içinde böyle bir eserin ortaya çıkmasını sağladı.Dünyada böyle bir eserin projelendirilebileceği bir sürede İstanbul Havalimanı'nı bizler 42 aylık gibi bir sürede tamamlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

Havacılık sektörünün ekonomi ve istihdam üzerindeki etkisine değinen Şanlı, "Havacılık sektörünün beraberinde tetiklediği hizmet sektörleri var. Ciddi bir istihdam ve ekonominin tetikleyici bir sektörü. Bugün bunun İstanbul Havalimanı'nın bir ürünü olabilecek, buradaki havalimanının etkilemiş olduğu bir ürünü tanıtacağız. İnanıyorum ki bu bir başlangıç olarak, bundan sonra aşama aşama sektörün geri kalanında Türk mühendisliğinin etkisini göreceğiz. Bu artık havacılıkla ilgili dünyaya Türkiye'yi otorite haline getirecek bir eser." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlı, robotun geliştirilmesinde ve Türkiye'ye getirilmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

"Robot çevre dostu"

Tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan UFS Tesis Yönetim AŞ Genel Müdürü Nazlı Uzunlar, "UFS Titiz"in tanıtımının yaptıkları için UFS Tesis adına çok gururlu oldukları söyledi.

Bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uzunlar, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize farklı ve modern bir yaklaşımla yeni bir hizmet sunuyoruz. Bu teknolojik robotlar her geçen gün kendini yeniliyor. Bunu bir küçüğü ECOBOT 50 asansöre binebilen, kendi kendini şarj edebilen, kendi suyunu dolduran ve boşaltan sistemlere sahip. Temizlik alanını belirleseniz dahi eğer bir kalabalık, bir canlı görürse kendi yörüngesini değiştiriyor. Panelden, web'ten veya mobilden yönetebiliyorsunuz. Hiç yanında olmadan uzaktan paneli kullanarak temizliği tekrar ve tekrar yaptırıyorsunuz. Bu havalimanı milyonlarca metrekare. Bizim burada UFS Tesis olarak 3 binden fazla çalışanımız var. Amacımız sadece verimlilik değil. Verimlilik olarak bakarsanız başka, hayatı kolaylaştırmak ve iş yaşam kalitesini artırmak isterseniz başka."

Uzunlar, UFS Titiz'in Çin'in Şangay kentindeki 4 ayrı terminalde 40 üzerinde temizlik robotuyla hizmet verdiğini dile getirerek, İstanbul Havalimanı yönetiminin talebiyle sayıyı belirleyeceklerini ve farklı modellerin havalimanında çalışabileceğini kaydetti.

UFS Titiz'in özellikleri hakkında da bilgi veren Uzunlar, "Robotun en büyük özelliği çevre dostu olması. Yanında küçücük panelde bir düğme var. Bir canlı gördüğünde, yanından geçerse duruyor. Su tüketimi 6'da 1. Yüzde 50 enerji tasarrufu yapıyor. Temizlik kimyasalı kullanmadan temizlik hizmeti veriyor. Sadece suyun nötralize özelliğini kullanıyor. O yüzden bizim için çok kıymetli."

Nazlı Uzunlar, UFS Titiz'in ilk defa İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığı, bundan sonra da oteller ve alışveriş merkezlerinde kullanılacağı bilgisini verdi.

Tanıtım törenine İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İGA, United Group ve UFS yöneticileri ile çok sayıda havalimanı çalışanı katıldı.

Tören, UFS Titiz'in temizlik gösterisi ve çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

"UFS Titiz" hakkında

1 saatte maximum hızda 3 bin metrekare alan temizlemekte olan ECOBOT SCRUB 75, 6 saat boyunca şarj edilmeden ve 4 filtresi sayesinde su değiştirmeden çalışabiliyor. Çevre dostu UFS Titiz, yüzde 600 oranında su tüketim tasarrufu, yüzde 50 oranında elektrik tüketimi tasarrufu sağlıyor. Robot, kimyasal ürün kullanmaksızın suyun nötralize özelliği ile temizlik yapıyor.

Singapur'da geliştirilen robotlar, havalimanı gibi yatay tesislerde, geniş ölçekli yerlerde, otellerde ve alışveriş merkezlerinin temizliğinde tercih ediliyor.