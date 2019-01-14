Temizlik Sektörünü Bir Araya Getiren Fuar Açılıyor

Temizlik Sanayici ve İş Adamları Derneği (TEMSİAD) ile Demos Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan Profesyonel Halı Yıkama, Kuru Temizleme, Oto Yıkama, Çamaşırhane Makine, Ekipman ve Sarf Malzemeleri Fuarı CarPet Wash & Clean EXPO, 18-20 Ocak 2019 tarihleri arasında Pullman Airport'da gerçekleşecek.

İşletmelerin, iş yerlerinde ihtiyaç duydukları her ürünü ve ekipmanı bulabilecekleri, aynı zamanda yaşadıkları bakım, tedarik, modernizasyon, kalite ve diğer işletmesel sorunların çözüme ulaştırılmasını amaçlayan konferans ve panellerin de olacağı CarPet Wash & Clean EXPO, yıkama sektörünün ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyor.

"1 milyon kişiye istihdam sağlayan bir sektör"

TEMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Demircan sektör ile ilgili yaptığı açıklamada halı yıkama sektörünün, halı yıkama işi yapan firmaların ve bu firmalara tedarikçilik yapan kurumların yaklaşık 20 bin işletmeye ulaşmış olduğunu belirtti. Ciddi bir istihdam ile 1 Milyon kişinin geçimini sağlayan bir sektör olduğunun altını çizerek, TEMSİAD'ın sektör özelinde çok ciddi sorumluluklar aldığını söyledi. Ulusal ve uluslararası platformlarda, sektörün adını duyurmaya, her türlü gelişmeyi özellikle uluslararası camiada göstermeye hazır durumda olduklarını söyleyen Demircan, konuyla ilgili tüm sektör temsilcilerinin desteğini beklediklerini açıkladı.

"Ülke ekonomisine 5 milyon dolar katma değer sağladık"

Demircan, rakamsal olarak özellikle halı yıkama sektörüne tedarik sağlayan birçok firmanın, son zamanlarda ihracat konusunda çok ciddi atılımlar yaptığını, ülke ekonomisine 5 milyon dolar bir katma değer sağladığını ifade etti. Demircan sözlerine şunları ekledi: "Halı yıkama sektörü ile ilgili olan gelişmeler hali hazırda ülkemizle sınırlı kalmakta ve cirosal anlamda rakamlar gün geçtikçe yukarılara tırmanmaktadır.

Özellikle bu sektör ile ilgili devlet destekleri alınırsa, daha ciddi rakamlara ulaşılabilmesi kaçınılmaz olacaktır. Dünya geneline baktığımızda, halı yıkama sektörü özellikle ülkemizde parlamıştır. Şu an en üst seviyede gelişmelerin yaşandığı ve uluslararası düzeyde birçok firmanın da önemle dikkatini çeken halı yıkama sektörü bize önemli avantajlar sağlamaktadır.

Ülkemizde halı yıkama sektörüne hizmet veren irili ufaklı yaklaşık 300 tedarikçi firma yer almakta ve bunların birçoğu uluslararası alanda ihracatlar gerçekleştirmektedir. Bu sebeple ülke ekonomisine katma değer sağlayan, önemli bir sektörün içerisinde yerimizi almış bulunmaktayız".

"CarPet Wash & Clean Expo, 30 ülkeden yüzlerce ziyaretçinin akınına uğrayacak"

TEMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Demircan düzenleyecekleri fuar özelinde şunları söyledi; "2019 yılı 18-20 Ocak tarihleri arasında Demos Fuarcılık organizasyonunda İstanbul Pullman Otel' de, CarPet Wash & Clean Expo adında sektörümüzün en önemli fuarını gerçekleştireceğiz, yaklaşık 30 ülkeden yüzlerce ziyaretçinin akınına uğramasını ayrıca yurtiçi halı yıkama sektöründen de binlerce temsilciyi ağırlamasını bekliyoruz. Özellikle, halı yıkama ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların, son teknoloji ürünlerini ve geliştirmiş oldukları yeni sarf malzemelerini sergileyebilecekleri bir fuar ortamı oluşacak.Bu fuarda ziyaretçiler, katılımcı firmaların ürünlerini karşılaştırma, firmalardan detaylı bilgiler alma ve yatırım fırsatlarını yerinde görme fırsatını yakalayacak ve doğru yatırımlar yapabilme noktasında ilk adımlarını atacaklardır. Fuara katılmak demek, uluslararası düzeyde halı yıkama ve temizlik sektöründe gelinmiş olan son noktayı görmek demektir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de uzun yıllar uluslararası fuarlar düzenleyerek dünyanın her noktasına ulaşmayı ve ülke ekonomisine ihracatlar ile katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyleyen Demircan son olarak sözlerine şunları ekledi: "Yeni yatırım yapmayı düşünen, temizlik sektörü ve halı yıkama sektörü ile ilgili nasıl bir yatırım yapabilirim konusu kafasında yer etmiş ve çözüm arayan yatırımcıları, bu fuarda aramızda görmekten ve onlara en verimli iş fırsatlarını sunmaktan mutluluk duyacağız. Düzenlemiş olduğumuz bu fuarda tüm sektör temsilcilerini aramızda görmeyi umut ederek, herkese başarılar ve bol kazançlı günler dileriz".