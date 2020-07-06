Temizlik ürünleri yüklü minibüsten 375 kilogram eroin çıktı - Son Dakika

Temizlik ürünleri yüklü minibüsten 375 kilogram eroin çıktı

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan temizlik ürünleri yüklü minibüste 375 kilogram eroin ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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