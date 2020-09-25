Temizlik ve güvenlik adayları için kura tarihleri güncellendi - Son Dakika

ADIYAMAN (İHA) Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye bağlı okullarda Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında temizlik ve güvenlik personeli olarak görevlendirilecek adaylar için kura çekim tarihinin güncellendiğini duyurdu.

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan duyuruda 164 Temizlik Personeli ve 55 Güvenlik Personeli alınacağı belirtilmişti. Kahta Noterliğinin iş yoğunluğunu belirterek talebi doğrultusunda güvenlik personeli adayları için 1 Ekim 2020 olarak belirlenen kura çekim tarihi 1 gün öne alınarak 30 Eylül 2020 tarihi olarak güncellendi. Yapılan son güncelleme ile kura çekim tarihleri temizlik personelleri adayları için 29 Eylül 2020, Güvenlik Personelleri adayları için ise 30 Eylül 2020 olarak belirlendi. Başvuruların tamamlanmasının ardından belirtilen tarihlerde Kahta Atatürk Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda kura işlemi yapılacaktır. Noter huzurunda kura sonucu belirlenecek olan personeller, 12 Ekim 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yaklaşık 260 gün çalışacak.

TYP kapsamında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevlendirilecek olan personel adaylarının 21 Eylül 2020 ile 25 Eylül 2020 tarihleri arasında İŞKUR bürolarına, ALO 170 hattı veya internet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği öğrenildi. - ADIYAMAN