Temizlik işçisi kadının içinde işitme cihazı olan çantası çalındı - Son Dakika
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Temizlik işçisi kadının içinde işitme cihazı olan çantası çalındı

11.05.2022 10:07

Temizlik işçisi kadının içinde işitme cihazı olan çantası çalındı İşitme cihazı çalınan kadın duymamaya başladı Avcılar'da, kimliği belirsiz bir kişi temizlik yapan 53 yaşındaki kadına ait içinde işitme cihazı olan çantayı çaldı.

Temizlik işçisi kadının içinde işitme cihazı olan çantası çalındı

İşitme cihazı çalınan kadın duymamaya başladı

İSTANBUL - Avcılar'da, kimliği belirsiz bir kişi temizlik yapan 53 yaşındaki kadına ait içinde işitme cihazı olan çantayı çaldı. Çalınan cihaz nedeniyle kulağı duymayan kadın şikayetçi olurken, hırsızın çantayı çaldıktan sonraki rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Mayıs Pazartesi günü Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda temizlik yapan 53 yaşındaki Yepile Karakoç, çantasını bodrum katındaki merdivenlere bıraktı. Bu sırada kimliği belirsiz erkek bir şahıs, aşağıya inip poşet içinde duran çantayı alıp, asansöre bindikten sonra kaçtı. O sırada temizlik yapan kadın, bina sakinleri diye seslenmedi.

Ardından hırsız, içinde çanta olan poşeti kucağına alıp sakin bir şekilde uzaklaştı. İşini bitiren Karakoç, içinde 7 bin TL değerinde işitme cihazı ve minibüs parasının içinde olduğu çantasını almaya gittiğinde yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine iş yerlerine sorup, güvenlik kameralarını inceledi. Kamerada bir şahsın aldığı poşetle sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kadın daha sonra polise gidip şikayetçi olan 53 yaşındaki Yepile Karakoç, "Çantamı almış gitmiş. Aşağıya indim çantamı arıyorum yok. sordum binadakilerine kimse almaz zaten çantayı, çantayı ne yapacak. Aradım taradım yok, sonra kameradan baktık ki, çantam çocuğun elinde gidiyor. İçinde kulak işitme cihazım var bir de binanın ve evimin anahtarı var. Bir kulağım duymuyor. Üzüldüm, cihazıma üzüldüm, 7 bin TL'ye aldım o zaman bir tanesini, şimdi daha pahalı. Şimdi bir kulağımda var diğerinde yok, sağ kulağımla duymuyorum" anlattı.

Şikayetçi olan kadın, kulak işet cihazının bulunmasını istiyor.

Temizlik işçisi kadının içinde işitme cihazı olan çantası çalındı
Temizlik işçisi kadının içinde işitme cihazı olan çantası çalındı
Temizlik işçisi kadının içinde işitme cihazı olan çantası çalındı
Temizlik işçisi kadının içinde işitme cihazı olan çantası çalındı
Temizlik işçisi kadının içinde işitme cihazı olan çantası çalındı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Temizlik işçisi kadının içinde işitme cihazı olan çantası çalındı - Son Dakika


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