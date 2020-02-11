Temizlik yaparken balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Temizlik yaparken balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin balkonunda temizlik yaparken dengesini kaybederek düşen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Temizlik yaparken balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin balkonunda temizlik yaparken dengesini kaybederek düşen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'nde evinin balkonunda temizlik yapan 37 yaşındaki İlkay Alaybeyoğlu, dengesini kaybederek yaklaşık 7-8 metre yükseklikteki balkondan aşağı düştü. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. İlkay Alaybeyoğlu kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
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