Olay, saat 11.00 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yusufaralığı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Remziye Özay(67), evde temizlik yaptığı sırada camdan apartmanın girişine düştü. Özay'ın düşerken bağırışını duyan çevredekiler, hemen yardıma koştu. Yaşlı kadını yerde yatarken gören çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Temizlik yaparken camdan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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