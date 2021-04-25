Temizlik yaparken elektrik akımına kapıldı - Son Dakika

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Olay, Süleymaniye Mahallesi Öz Değirmen Sokak 'ta bulunan apartmanın 2. Katında meydana geldi. Emine D.(55), evinde temizlik yapmaya başladı. O sırada tavanda asılı ahizedeki ampulü, ıslak bezle silerken elektrik akımına kapıldı. Sandalye üzerinden düşen kadın yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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