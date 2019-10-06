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Temizlik yaparken şoke eden manzarayla karşılaştı

56 dakika önce

Afyonkarahisar'da mesire alanını temizleyen temizlik işçisi, bir kadın cesedi buldu.

Temizlik yaparken şoke eden manzarayla karşılaştı, System.String[]

Afyonkarahisar'da mesire alanını temizleyen temizlik işçisi, bir kadın cesedi buldu.


Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire alanını temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Temizlik işçisi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri cansız kadın cesedi ile karşılaştı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cesedin etrafına kimseyi yaklaştırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de cesedin bulunduğu yerde ve bölgesinde incelemeler yaptı. Kimliği belirlenemeyen kadın cesedi Afyonkarahisar Belediyesi cenaze nakil aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi bekleniyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Polis, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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