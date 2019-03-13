Son Dakika Haberleri: Temizlik Yapmak İçin Çıktığı İskeleden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Temizlik Yapmak İçin Çıktığı İskeleden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

1 saat önce

Zonguldak'ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda temizlik işçisi olarak çalışan kişi çıktığı iskeleden düşerek kafasından ağır yaralandı.

Temizlik Yapmak İçin Çıktığı İskeleden Düşen İşçi Ağır Yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda temizlik işçisi olarak çalışan kişi çıktığı iskeleden düşerek kafasından ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat: 11.00 sıralarında Karaelmas Mahallesi İstasyon Caddesindeki TCDD binası önünde meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda temizlik işçisi olarak çalışan 44 yaşındaki Çağatay Çetinkaya, temizlik yapmak için 4 metre yükseklikte iskeleye çıktı. Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden Çetinkaya, 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Kafasından yaralanan Çağatay Çetinkaya, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

Çetinkaya, Zonguldak, Türkiye, 3. Sayfa
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