Son Dakika › Güncel › Temizlik yaptığı sırada balkondan düşen kadın öldü - Son Dakika
Temizlik yaptığı sırada balkondan düşen kadın öldü
6 saat önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesinin evinde temizlik yaptığı sırada balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesinin evinde temizlik yaptığı sırada balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Ayşe Eraslan (39), annesinin Şirintepe Mahallesi İyilik Sokak'taki bir binanın 11. katında bulunan evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eraslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ayşe Eraslan'ın öldüğü haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Cenaze otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı