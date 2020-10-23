Temizlik yaptıkları alanların eski ve yeni halini fotoğrafladılar, ödülü kazandılar - Son Dakika

Temizlik yaptıkları alanların eski ve yeni halini fotoğrafladılar, ödülü kazandılar

23.10.2020 14:31
Temizlik yaptıkları alanların eski ve yeni halini fotoğrafladılar, ödülü kazandılar, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yürütülen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gönüllü olarak temizlik yaptıkları alanların eski ve yeni halini fotoğraflayan gruplar, düzenlenen fotoğraf yarışmasında para ödülünün de sahibi oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yürütülen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gönüllü olarak temizlik yaptıkları alanların eski ve yeni halini fotoğraflayan gruplar, düzenlenen fotoğraf yarışmasında para ödülünün de sahibi oldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü tarafından düzenlenen Beyşehir Belediyesi ile Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin de destek verdiği "En güzeli en temiz Beyşehir" sloganıyla düzenlenen "Eski hali, yani hali" fotoğraf yarışmasında sonuçlar belli oldu.

Kültür ve Turizm Derneği Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilemeye layık görülen eserlerin jüri tarafından belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışmada birinciliği "balıkçılar grubu"ndan İbrahim Erdoğan'ın, ikinciliği "Doğa Gelecektir" grubundan Mehmet Ulvi Ulaş'ın, üçüncülüğü "temiz kadraj" grubundan İsmail Çeşmeci'nin, dördüncülüğü "okçular grubu"ndan Yasin Akbulut'un ve beşinciliği ise "seyyahlar grubu"ndan Fatih Kızılkaya'nın elde ettiği, 17 eserin ise jüri tarafından sergilemeye layık görüldüğü kaydedildi.

Yarışmada birinciye 2 bin 500, ikinciye bin 500, üçüncüye bin, dördüncüye 750, beşinciye 750 lira, sergileme kazanan katılımcılara da 100'er lira para ödülü verilecek.

Proje kapsamında, düzenlenen ve bir ay süren çevre temizliği kampanyasına dahil olan çevre gönüllüleri, ilçenin ormanlık ve koru alanları, mesire alanları, göl kıyıları, yol kenarları gibi insan eliyle kirletilen yerlerde çevre temizliği yapmış, fotoğraf yarışması da yürütülen bu çalışmaları konu almıştı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Beyşehir, Turizm, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Temizlik yaptıkları alanların eski ve yeni halini fotoğrafladılar, ödülü kazandılar - Son Dakika


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