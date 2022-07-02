Temizlikçi kızın üzerine şirket kurup 150 bin lira kredi çektirdiler - Son Dakika
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Temizlikçi kızın üzerine şirket kurup 150 bin lira kredi çektirdiler

02.07.2022 10:02

Temizlikçi kızın üzerine şirket kurup 150 bin lira kredi çektirdiler Adana'da ofiste temizlikçi olarak çalışan kız adına kurdukları paravan şirket için 150 bin lira kredi çektirip zorla elinden aldıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı Adana'da temizlikçi kızın üzerine şirket kurup 150...

Temizlikçi kızın üzerine şirket kurup 150 bin lira kredi çektirdiler

Adana'da ofiste temizlikçi olarak çalışan kız adına kurdukları paravan şirket için 150 bin lira kredi çektirip zorla elinden aldıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana'da temizlikçi kızın üzerine şirket kurup 150 bin lira kredi çektirip zorla elinden aldıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Yaren T. bir emlakçının yanında işe girdiğini daha sonra kendisine 150 bin lira kredi çektirip onu da silahla tehdit ederek elinden aldıklarını öne sürerek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İddiaya göre, polisin çalışması sonucunda Yaren T. internet üzerinden yaptığı başvuru sonucu ofis temizliği için Cem A. ile bağlantı kurdu. Ancak Cem A. "Benim şu an elemana ihtiyacım yok ama istersen seni emlakçı arkadaşıma yönlendirebilirim" dedi. Genç kız, Mehmet Emin E. ile görüştü ve ertesi gün işbaşı yaptı. Bir süre sonra Mehmet Emin E. Yaren T.'ye, "Senin adına kredi çekelim, parayı da paylaşırız" teklifinde bulundu.

Yaren T., "Bana kredi çıkmaz ki" yanıtına rağmen Mehmet Emin E. "Sen o işi bize bırak, krediyi biz hallederiz" dedi. Mehmet Emin E. Adana'nın Karaisalı ilçesinde Mal Müdürlüğü'nde görev yapan H.A.'nın da yardımıyla Yaren T. adına internet üzerinden alışveriş imkanı sağlayan bir şirket kurup, sahte kira kontratı ve yoklama fişleri hazırlatıp, çıkarttığı vergi levhası üzerinden de Yaren T. adına özel bir bankadan 150 bin liralık kredi almasını sağladı.

Para, muhasebecilik yapan Ahmet Ufuk Ş.'ninde yardımıyla Yaren T.'nin hesabına yattı ve bu aşamada devreye; Mehmet Emin E.'nin arkadaşı Mutlu Ş.girdi. Mutlu Ş. genç kızı silahla tehdit edip, hesabına yatan paranın da eşi Nurten Ş.'nin hesabına yatırılmasını sağladı. Sonra da parayı çekip, kendi aralarında paylaştılar.

Mali Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şebekeyi 3 ay boyunca adım adım takip etti. Gerekli delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi.

Operasyonda; Mehmet Emin E., Cem A., Mutlu Ş., Nurten Ş. ve onlarla ortak hareket eden Fatma K., Ahmet Ufuk Ş. ve Ruziye B. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularından haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan Mehmet Emin E.'nin; "Biz, genç bir kıza acıdık ve ona yardım etmek istedik. Tek amacımız buydu" savunmasını yapması dikkat çekti. 7 şüpheli, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Temizlikçi kızın üzerine şirket kurup 150 bin lira kredi çektirdiler - Son Dakika

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