Temizlikçi olarak çalıştıkları evlerden çaldıklarını sahteleriyle değiştirmişler - Son Dakika
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Temizlikçi olarak çalıştıkları evlerden çaldıklarını sahteleriyle değiştirmişler

Temizlikçi olarak çalıştıkları evlerden çaldıklarını sahteleriyle değiştirmişler

08.02.2021 14:15

MERSİN'in Erdemli ilçesinde temizlikçi olarak çalıştıkları 7 ayrı evden 400 bin lira değerinde altın ve değerli eşya çalan ikisi kadın 3 şüpheli yakalandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde temizlikçi olarak çalıştıkları 7 ayrı evden 400 bin lira değerinde altın ve değerli eşya çalan ikisi kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, evlerden çaldıkları eşyaların yerine sahtelerini koydukları ortaya çıktı.

İlçede son günlerde 7 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ikisi kadın 3 şüphelinin, temizlikçi olarak çalıştıkları evleri soyduğunu tespit etti. Evlerden 400 bin TL değerinde altın ve değerli eşyaları çaldıktan sonra, anlaşılmaması için sahteleriyle değiştirdikleri öğrenilen şüpheliler, 3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, sahte altın ve mücevherler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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