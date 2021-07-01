Temmuz 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının Fransa'ya geçmesi, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının Portekiz'den Slovenya'ya geçmesi ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı temmuz ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Temmuz ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Temmuz

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı Fransa'ya geçecek.

Arnavutluk'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler hafifletilecek.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı iki gün sürecek Prespa Diyalog Forumu'nu düzenleyecek.

AB dönem başkanlığı Portekiz'den Slovenya'ya geçecek.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 181'inci Olağan Toplantısı çevrim içi düzenlenecek.

OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla OPEC + grubunun 18. Bakanlar toplantısı çevrim içi yapılacak.

2 Temmuz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'yi ziyaret edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni ABD vatandaşı olan göçmenlerle bir araya gelecek.

4 Temmuz

ABD genelinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri düzenlenecek.

7 Temmuz

New York'ta Kovid-19 salgını çalışanları onuruna geçit töreni yapılacak.

9 Temmuz

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Venedik kentinde Ekonomi Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı yapılacak.

11 Temmuz

Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümünde anma törenleri ???????ve toplu cenaze töreni düzenlenecek.

12 Temmuz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

15 Temmuz

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

20 Temmuz

Tüm dünyada Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlayacak.