Temmuz 2022 Dünya Gündemi

Şubattan bu yana devam eden Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra dünya liderleri arasındaki görüşmeler ve önemli toplantılar, temmuzun önemli uluslararası gündem maddelerini oluşturuyor. Temmuzda ayrıca Kurban Bayramı ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma törenleri ön plana çıkıyor.

Temmuzda uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Temmuz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temmuz dönem başkanlığını Brezilya devralacak.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı 6 aylığına Fransa'dan Çekya'ya geçecek.

Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen "Balkan Tarih ve Kültür Akademisi"nin kapanış programı, YTB Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla yapılacak.

2 Temmuz

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk Kültür Haftası kapsamında geleneksel Türk mutfağı tanıtım programı ve Türk sanatçıların sahne alacağı konser düzenlenecek.

43. Üsküp Yaz Festivali kapsamında Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle Doç. Dr. Piyanist Tutu Aydınoğlu'nun performansı ve Dr. Öğretim Üyesi Nuray Ocaklı'nın sunumuyla " Abdülhamid Han'ın Kayıp Piyanosu" konseri icra edilecek.

3 Temmuz

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gana'nın başkenti Akra'da Mali, Gine ve Burkina Faso'daki gidişatı görüşmek üzere zirve düzenleyecek.

4 Temmuz

ABD'de Washington ve New York'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları takip edilecek.

Fransa'nın Strazburg kentinde 3 gün süresince Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplantısı düzenlenecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Bursları'nın 10. yılı dolayısıyla Türkiye mezunu Arnavut öğrencilerle bir toplantı düzenlenecek.

9 Temmuz

Kurban Bayramı eda edilecek.

10 Temmuz

Japonya'da Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili genel seçimleri düzenlenecek.

11 Temmuz

Çekya'nın başkenti Prag'da 2 gün süresince Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımın 27. yılında anma töreni düzenlenecek. Kimliği tespit edilen soykırım kurbanları Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

12 Temmuz

Çekya'nın başkenti Prag'da 2 gün süresince AB Çevre Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

13 Temmuz

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu turu kapsamında İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'a gidecek.

14 Temmuz

Çekya'nın başkenti Prag'da AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısı düzenlenecek.

15 Temmuz

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin 6. yılında düzenlenecek etkinlikler ve şehitleri anma törenleri takip edilecek.

16 Temmuz

Kosova'nın başkenti Priştine'de FIBA 3x3 Challenger Turnuvası düzenlenecek.

18 Temmuz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

24 Temmuz

Arnavutluk Meclisinde 4 Haziran'da yapılan oylama sonucunda Cumhurbaşkanı seçilen Bayram Begay, yeni görevine resmen başlayacak.

25 Temmuz

İsviçre'nin Cenevre kentinde 4 gün sürecek Suriye Anayasa Komitesinin 9. Tur Görüşmeleri başlayacak.

31 Temmuz

Senegal'de genel seçimler yapılacak.