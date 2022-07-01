Temmuz 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi

Temmuz 2022 Dünya Gündemi

01.07.2022 09:58
Temmuz 2022 Dünya Gündemi

Şubattan bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra dünya liderleri arasındaki görüşmeler ve önemli toplantılar, temmuzun önemli uluslararası gündem maddelerini oluşturuyor.

Şubattan bu yana devam eden Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra dünya liderleri arasındaki görüşmeler ve önemli toplantılar, temmuzun önemli uluslararası gündem maddelerini oluşturuyor. Temmuzda ayrıca Kurban Bayramı ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma törenleri ön plana çıkıyor.

Temmuzda uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Temmuz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temmuz dönem başkanlığını Brezilya devralacak.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı 6 aylığına Fransa'dan Çekya'ya geçecek.

Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen "Balkan Tarih ve Kültür Akademisi"nin kapanış programı, YTB Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla yapılacak.

2 Temmuz

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk Kültür Haftası kapsamında geleneksel Türk mutfağı tanıtım programı ve Türk sanatçıların sahne alacağı konser düzenlenecek.

43. Üsküp Yaz Festivali kapsamında Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle Doç. Dr. Piyanist Tutu Aydınoğlu'nun performansı ve Dr. Öğretim Üyesi Nuray Ocaklı'nın sunumuyla " Abdülhamid Han'ın Kayıp Piyanosu" konseri icra edilecek.

3 Temmuz

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gana'nın başkenti Akra'da Mali, Gine ve Burkina Faso'daki gidişatı görüşmek üzere zirve düzenleyecek.

4 Temmuz

ABD'de Washington ve New York'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları takip edilecek.

Fransa'nın Strazburg kentinde 3 gün süresince Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplantısı düzenlenecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Bursları'nın 10. yılı dolayısıyla Türkiye mezunu Arnavut öğrencilerle bir toplantı düzenlenecek.

9 Temmuz

Kurban Bayramı eda edilecek.

10 Temmuz

Japonya'da Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili genel seçimleri düzenlenecek.

11 Temmuz

Çekya'nın başkenti Prag'da 2 gün süresince Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımın 27. yılında anma töreni düzenlenecek. Kimliği tespit edilen soykırım kurbanları Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

12 Temmuz

Çekya'nın başkenti Prag'da 2 gün süresince AB Çevre Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

13 Temmuz

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu turu kapsamında İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'a gidecek.

14 Temmuz

Çekya'nın başkenti Prag'da AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısı düzenlenecek.

15 Temmuz

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin 6. yılında düzenlenecek etkinlikler ve şehitleri anma törenleri takip edilecek.

16 Temmuz

Kosova'nın başkenti Priştine'de FIBA 3x3 Challenger Turnuvası düzenlenecek.

18 Temmuz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

24 Temmuz

Arnavutluk Meclisinde 4 Haziran'da yapılan oylama sonucunda Cumhurbaşkanı seçilen Bayram Begay, yeni görevine resmen başlayacak.

25 Temmuz

İsviçre'nin Cenevre kentinde 4 gün sürecek Suriye Anayasa Komitesinin 9. Tur Görüşmeleri başlayacak.

31 Temmuz

Senegal'de genel seçimler yapılacak.

YORUMLAR
500
AB dönem başkanlığı Fransa'dan Çekya'ya geçti AB dönem başkanlığı Fransa'dan Çekya'ya geçti Fransa'da enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesinde Fransa'da enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesinde
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temmuz 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
10:05 Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:16:33. #1.11#
SON DAKİKA: Temmuz 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement