Temmuz ayı dış ticaret endeksi açıklandı - Son Dakika

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Temmuz dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,2, yakıtlarda yüzde 36,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4 artarken, yakıtlarda yüzde 34,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 9,4 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, yakıtlarda yüzde 36,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,1 ARTTI

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1 ve yakıtlarda yüzde 6,7 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 12,4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Haziran ayında 147,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,4 artarak, 2020 Temmuz ayında 165,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Temmuz ayında 166,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 artarak, 2020 Temmuz ayında 168,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Haziran ayında 124,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,7 artarak, 2020 Temmuz ayında 131,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Temmuz ayında 130,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,4 artarak, 2020 Temmuz ayında 138,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI TEMMUZ AYINDA 112,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Temmuz ayında 103,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,9 puan artarak, 2020 yılı Temmuz ayında 112,4 oldu.

(İHA)