Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklama toplantısı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması KONYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. (1)
Kaynak: AA
Mehmet Muş, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Ticaret Bakanı Muş: '(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye için büyük bir diplomatik başarıdır' - Son Dakika
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