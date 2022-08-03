Ticaret Bakanı Muş: "(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye için büyük bir diplomatik başarıdır" - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş: "(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye için büyük bir diplomatik başarıdır"

03.08.2022 16:25
Ticaret Bakanı Muş: "(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye için büyük bir diplomatik başarıdır"

Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklama toplantısı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması KONYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklama toplantısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması KONYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. (1)

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Kaynak: AA

Mehmet Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Muş: '(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye için büyük bir diplomatik başarıdır' - Son Dakika

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