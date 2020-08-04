Temmuz ayı enflasyonu açıklandı - Son Dakika

Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

Tüketici fiyat endeksinde, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyonu açıklandı, System.String[]

Tüketici fiyat endeksinde, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 5,81 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,04 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,78 ile ev eşyası ve yüzde 8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 14,17 ile sağlık oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 3,48 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,44 ile ulaştırma, yüzde 2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 2,38 ile ev eşyası oldu.

Temmuz 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 10,49, AYLIK YÜZDE 0,71 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,88 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 8,33, aylık yüzde 1,02 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,81 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 7,95 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 8,94, imalatta yüzde 7,95, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,69, su temininde yüzde 12,06 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 8,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 14,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,38, enerjide yüzde 0,65, sermaye malında yüzde 13,50 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,99 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,11, imalatta yüzde 0,99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış ve su temininde yüzde 3,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,94, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,15, enerjide yüzde 3,62, sermaye malında yüzde 1,22 artış; dayanıksız tüketim malında yüzde 0,21 azalış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 28,90 İLE HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en fazla azalış; yüzde 28,90 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 19,89 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 29,10, diğer mamul eşyalar yüzde 23,54, tütün ürünleri yüzde 23,11, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 2,19 İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık en fazla azalış; yüzde 2,19 ile tütün ürünleri, yüzde 0,46 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,44 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 39,72, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,71, metal cevherleri yüzde 5,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temmuz ayı enflasyonu açıklandı - Son Dakika
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