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Temmuz Ayı Etkinlikleri Açık Hava Sineması ve Santuri Sedat Anar'ın Konseri ile Başladı - Son Dakika

Temmuz Ayı Etkinlikleri Açık Hava Sineması ve Santuri Sedat Anar'ın Konseri ile Başladı

05.07.2021 17:09
Temmuz Ayı Etkinlikleri Açık Hava Sineması ve Santuri Sedat Anar'ın Konseri ile Başladı, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından temmuz ayı içerisinde düzenlenecek olan etkinlikler açık hava sineması ve santuri Sedat Anar'ın konseri ile başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından temmuz ayı içerisinde düzenlenecek olan etkinlikler açık hava sineması ve santuri Sedat Anar'ın konseri ile başladı. Pandemi tedbirlerine dikkat edilen konserde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi keyifli anlar yaşadı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, temmuz ayı ile başlayan normalleşmeye paralel olarak kültür ve sanat etkinliklerini başlattı.

Mardin Müzesi önünde bulunan açık hava sinemasında sahne alan santuri Sedat Anar, taşların dile geldiği masal şehirde, Mezopotamya Ovasına karşı, Mardinli ve dışardan gelen misafirlere erbane ve santur çalarak konser verdi.

Tarihi Mardin Kalesinin eşsiz güzelliği dibinde keyifli dakikalar yaşayan vatandaşlar, uzun aradan sonra kültür ve sanat etkinliklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlikler, bugün saat 20. 00'de Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek Şoför Nebahat adlı tiyatro ve müzikli oyun ile devam edecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Pandemi, Turizm, Mardin, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Temmuz Ayı Etkinlikleri Açık Hava Sineması ve Santuri Sedat Anar'ın Konseri ile Başladı - Son Dakika


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