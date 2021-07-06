Temmuz Ayı İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Temmuz Ayı İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

TEMMUZ AYI İLK MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Pandemiden dolayı uzun süredir Prof Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde düzenlenen Düzce Belediye Meclisi, kısıtlama sürecinin bitmesinin ardından Temmuz ayı birinci birleşimi Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirildi.

TEMMUZ AYI İLK MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Pandemiden dolayı uzun süredir Prof Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde düzenlenen Düzce Belediye Meclisi, kısıtlama sürecinin bitmesinin ardından Temmuz ayı birinci birleşimi Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Düzce Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi. 9 maddenin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında ilk gündem maddesi olan İyi Parti Meclis üyesi Oğuz Özyiğit'in istifası da meclise bildirildi. Ardından görüşülen diğer gündem maddeleri komisyonlara havale edildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdi.

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