Son Dakika Haberleri: Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 13,9'a yükseldi
Son Dakika Ekonomi Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 13,9'a yükseldi

Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 13,9'a yükseldi

49 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 13,9'a yükseldi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında işsizlik oranı 3,1 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:07 
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