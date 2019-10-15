Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 13,9'a yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında işsizlik oranı 3,1 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:07
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