Temmuz ayı kredili konut satışı, geçen yıla göre yüzde 1000 arttı - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca temmuz ayı kredili konut satışının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttığı, geçen ay ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışının gerçekleştiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen ay ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışı gerçekleşti. Bakanlığın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, en çok konutun satıldığı iller de sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İstanbul'da temmuz ayında 27 bin 424, Ankara'da 18 bin 56, İzmir'de ise 10 bin 741 kredili konut satıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en çok konutun satıldığı diğer şehirler ise Bursa ve Kocaeli oldu. Bursa'da geçen ay 6 bin 60 kredili konut satılırken, Kocaeli'de 5 bin 66 konut satıldı.Geçen yılın Temmuz ayında 14 bin 348 kredili konut satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde 141 bin 434 satış işlemi gerçekleşti. Bu yılın Temmuz ayındaki konut satışlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 artış oldu. Kredi faizlerinin düştüğü tarih olan 1 Haziran'dan itibaren satılan kredili konut satışı ise 250 bin 792'ye ulaştı. Tüm bu kredili konut satışlarından ayrıca hazineye 1 milyar 428 milyon 968 bin TL kazanç sağlandı.

ANKARA, -