Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

On bir imar maddesi ve dört tane de bütçe ve benzeri konuların görüşülüğü meclis toplantısı sonrasında meclis başka vekili Şaban Çetin "Aldığımız ve alacağımız bütün kararları Yüce Mevla'nın hayırlara tebdil etmesini diliyor, sizlerle beraber Develimiz için en güzelini bulma yolunda girdiğimiz bu mücadelede başarılar diliyor, bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diyerek toplantıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.