TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI - Son Dakika

Siverek Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı yapılan üçüncü oturumun ardından tamamlandı.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak başkanlığında toplanan meclis 3 oturumla yapıldı.

Gündemde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise komisyonlara havale edildi.

Komisyonlardan gelecek raporların değerlendirilmesi amacıyla toplantı ertelenen ikinci oturum ve üçüncü oturumun ardından 3 gün süren meclis toplantı sona erdi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Gündemde bulunan ve alınan kararların memlekete hayırlı olsun temennisinde bulundu"