Siverek Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı yapılan üçüncü oturumun ardından tamamlandı.
Belediye Başkanı Ayşe Çakmak başkanlığında toplanan meclis 3 oturumla yapıldı.
Gündemde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise komisyonlara havale edildi.
Komisyonlardan gelecek raporların değerlendirilmesi amacıyla toplantı ertelenen ikinci oturum ve üçüncü oturumun ardından 3 gün süren meclis toplantı sona erdi.
Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Gündemde bulunan ve alınan kararların memlekete hayırlı olsun temennisinde bulundu"
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI - Son Dakika