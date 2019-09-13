Temmuz ayı yumurta ve süt üretim rakamlarını açıkladı
48 dakika önce
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ve toplanan inek sütü miktarlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ve toplanan inek sütü miktarlarını açıkladı. Buna göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 7,5, yumurta sayısı ise yüzde 5,3 artış kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:25
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