Son Dakika Haberleri: Temmuz ayı yumurta ve süt üretim rakamlarını açıkladı
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Temmuz ayı yumurta ve süt üretim rakamlarını açıkladı

48 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ve toplanan inek sütü miktarlarını açıkladı.

Temmuz ayı yumurta ve süt üretim rakamlarını açıkladı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ve toplanan inek sütü miktarlarını açıkladı. Buna göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 7,5, yumurta sayısı ise yüzde 5,3 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:25 
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