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Temmuz ayında 22 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı - Son Dakika

Temmuz ayında 22 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

11.08.2021 14:47
Temmuz ayında 22 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı, System.String[]

Sen'in 'Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre göre temmuz ayında sağlık çalışanlarına yönelik 12 şiddet olayı meydana geldiği, 22 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

SAĞLIK-Sen'in 'Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre göre temmuz ayında sağlık çalışanlarına yönelik 12 şiddet olayı meydana geldiği, 22 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, şiddete karşı acil eylem planının yapılması gerektiği, bunun için tüm yetkililerin gerekli adımları bir an önce atmasının beklendiği kaydedildi. Saldırılan hasta ve hasta yakınlarının olmasının sağlık çalışanlarını derinden sarsan bir durum olduğu belirtilerek, "Kısıtlamaların kalkması, 9 günlük bayram tatili ve insanların rehavete kapılmasıyla Covid-19 vaka sayısında artış yaşanmaya başlanan temmuz ayı boyunca, sağlık çalışanlarına yönelik 12 şiddet vakası gerçekleşti. 23 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 22 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. Her ay rakamlarla boyutunu ortaya koymaya çalıştığımız sağlıkta şiddet olaylarına karşı ilgili kurumların harekete geçmemesi, şiddetin sağlık çalışanlarına reva görüldüğünü düşündürmektedir. Ay boyunca gerçekleşen 12 vakanın 2'sinde hasta, 6'sında ise hasta yakınları baş failler oldu. 4 olayda ise 'maganda' diye tabir edebileceğimiz kişiler tarafından saldırı gerçekleşti. 12 şiddet olayının 11'i hem sözlü hem fiili olarak vuku bulurken, 1'i sözlü olarak gerçekleşti" denildi.

'22 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET GÖRDÜ'

Olayların en çok yaşandığı yerin hastaneler olduğu ifade edilen açıklamada, "12 şiddet vakasının 7'si hastanelerde yaşanırken, 4'ü sahada, 1'i ise aile sağlığı merkezinde vuku buldu. Bu ay en çok 112 Acil sağlık çalışanları şiddetle karşılaştı. 8 acil tıp teknisyeninin şiddete maruz kaldığı olaylarda; 3 doktor, 6 diğer sağlık çalışanı ve 5 güvenlik görevlisi saldırıya uğradı. Kadın-erkek demeden gerçekleştirilen saldırılarda 15'i erkek, 7'si kadın olmak üzere toplam 22 sağlık çalışanı şiddet gördü. Şiddet olaylarına sebebiyet veren kişilerden 11'i hakkında maalesef herhangi bir işlem yapılmadı. Saldırganların sadece 2'si hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 7 saldırgandan 2'si tutuklanırken, 1 saldırgan hakkında arama kararı çıkarıldı" denildi.

'ŞİDDETİN BOYUTU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Sağlık-Sen Genel Başkan Semih Durmuş da, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasız kalması, her geçen gün şiddetin boyutunu artıyor. Faillerin çoğu hakkında herhangi bir işlem bile yapılmıyor. Sağlık çalışanları artık şiddet karşısında iyice çaresiz bırakıldı. Hastaneler, adeta boks ringine döndü. Sağlık çalışanları, ağır iş yükünün yanında bir de şiddet canavarıyla boğuşmak durumunda bırakılıyor. Bu duruma artık "dur" denilmeli, gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Sağlıkta şiddete çözüm bulmak, ilgili tüm kurumların sorunu ve sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.


Temmuz ayında 22 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Koronavirüs, hastaneler, Bayram, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Temmuz ayında 22 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı - Son Dakika


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