Son Dakika Haberleri: Temmuz ayında diz boyu karda arıza onarımı
Son Dakika Güncel Haber

Temmuz ayında diz boyu karda arıza onarımı

1 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında diz boyu karda içme suyu arızasını giderdi.

Temmuz ayında diz boyu karda arıza onarımı, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında diz boyu karda içme suyu arızasını giderdi.

VASKİ ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Yoldüştü Mahallesi'ndeki içme suyu arızasını gidermek için zorlu dağ yolunu aşarak yayladaki kaynağa ulaştı. Arızanın yaşandığı bölgenin kar altında kaldığını gören VASKİ ekipleri, kepçelerle karı temizleyerek bölgeye ulaşmaya çalıştı. Temmuz ayında diz boyu karda arızayı onaran VASKİ ekipleri, mahalleye tekrar su verdi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:58 Kaynak: İHA
Gürpınar, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor? Dolarda sert düşüş yaşanıyor! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:19:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Temmuz ayında diz boyu karda arıza onarımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]