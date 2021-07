TV+ platformunun temmuz programı belli oldu - Son Dakika

Temmuz ayını yeni yapımlarla karşılayan TV+ platformunda bu ay yayınlanacak filmler arasında The Martian, Cold War, Wildlife, The Climb, Roman J Israel, Life of Pi, Yalan Dolan, Words on Bathroom Walls ve Flatliners yer alıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dijital televizyon platformu TV+'ın temmuz programı belli oldu.

Temmuz ayında TV+'ta yayınlanacak diziler arasında ise Killing Eve, Younger, Blackout, War of the Worlds ve The Trial of Christine Keeler var.

TV+, haziran ayını da ekran tutkunlarının büyük ilgisi ile bitirdi. Haziran ayında TV+'ı en fazla izleyen şehirlerin başında İstanbul gelirken İstanbul'u Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

Haziran ayında TV+'ta en çok izlenen yapımlar, dünyanın karşılaştığı en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi anlatan Avengers serisinden Endgame, arkadaş olan uğur böceği ve kara kedinin serüvenlerini anlatan Mucizevi Şangay Ejderha Efsanesi oldu.

Vikingler ve ejderhaların efsanevi dünyasında yaşanan olayları konu alan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, bir oyun içinde yaşayan gençlerin maceralarını anlatan Jumanji: Next Level ve diğer emoji arkadaşları gibi tek bir ifadeye sahip olmak isteyen Gene isimli emojinin hayatını konu alan Emoji Movie de haziran ayında TV+'ta izlenen diğer filmler oldu.

Kaliteli dizileri seyircilerle buluşturmak için sürekli güncellenen TV+, temmuz ayında da tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği yapımların yeni sezonlarını kataloğuna eklemeye devam ediyor.

Bu ay TV+'a eklenen diziler arasında iki kadının parçası olduğu bir kedi fare oyununu anlatan Killing Eve'nin üçüncü sezonu, Hiç beklemediği bir anda bekar kalan ve iş hayatına geri dönmeye çalışan 40 yaşındaki Liza'nın bir barda tanıştığı 20'li yaşlardaki gencin, kendisinin genç göründüğüne ikna etmesinin üzerine hayata sıfırdan başlamaya karar vermesi ile yaşadıklarını konu alan Younger'ın 7. sezonu yer alıyor.

Yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, dünyaya gerçekleşen bir uzaylı saldırısı sonrasında bir ailenin başından geçenleri konu alan War of the Worlds'un ikinsi sezonu ve kendini 1960'larda İngiliz hükümetini sarsan siyasi bir skandalın tam ortasında bulan Christine Keeler'ın hikayesini anlatan The Trial of Christine Keeler'da temmuz ayında yayınlanacak diziler arasında bulunuyor.

Belgesel izleyicilerini unutmayan TV+, kataloğuna her ay yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Temmuz ayında sadece TV+'ta yayınlanacak belgeseller arasında ise ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın hayatını konu alan The Battle for Britney, uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ı öldürme girişimini ve arkasındaki adamın hikayesi anlatan Killing Escobar, müzisyen Frank Zappa'nın hayatına odaklanan Zappa bulunuyor.

Patti Smith: Bir Yaşam Hayali ve müzik fotoğrafçılığının tarihi ve kültürel etkisini altı bölümde anlatan ICON: Music Through da temmuz ayında sadece TV+'ta yayınlanacak diğer belgeseller arasında yer alıyor.

TV+, onlarca filmi Türkiye'de sadece ve ilk kez seyirci ile buluşturuyor

Onlarca filmi seyircileri için Türkiye'de sadece ve ilk kez seyirci ile buluşturan TV+, temmuz ayında da yepyeni filmleri kataloğuna ekliyor.

Temmuz ayında sadece TV+'ta yayınlanacak olan Black-Out, zor durumda olan bir ülkenin normale dönüş çabası ve yaşanan heyecanı anlatıyor.

TV+ ekranlarında yayınlanacak diğer filmler arasında Mars'daki görevi sırasında çıkan bir fırtınayla ekibinden ayrı kalan bir astronotu konu alan The Martian, babasının evlerinin yakınında çıkan orman yangınını söndürmek için evden ayrılmasıyla yetişkin rolüne bürünmek zorunda kalan küçük bir çocuğun hikayesini konu alan Wildlife bulunuyor.

TV+'ın temmuz takviminde yer alan diğer filmler arasında ise birbirlerini ihanete uğratması sonucunda aralarının bozulması beklenirken yaşanan dramatik bir olayla yeniden bir araya gelen iki yakın arkadaşı konu alan The Climb, Los Angeles'ta küçük bir hukuk bürosunda çalışan bir gencin başarılarını anlatan Roman J Israel, yolculuk yaptığı geminin batması sonucu zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı veren ve zooloji bilgisiyle kurtulmayı başaran genci anlatan Life of Pi yer alıyor.

Kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu edinen Yalan Dolan, paranoid şizofreni hastalığından muzdarip, halüsinasyonlar gören bir lise öğrencisinin yaşadıklarına odaklanan Words on Bathroom Walls ve ölümden sonra neler olduğunu merak eden beş tıp öğrencisinin bunu deneyimlemelerini konu alan Flatliners'da Temmuz ayında TV+'a eklenen filmler arasında.